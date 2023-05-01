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Сегодня, 15:54

Агент Клюев: «Фабрегас очень высокого мнения о Головине, до сих пор дает ему советы»

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об общении россиянина с испанским футболистом Сеском Фабрегасом.

«Фабрегас очень высокого мнения о Головине. Саша с Сеском до сих пор очень близко общаются, списываются. Фабрегас уже давно не в «Монако», но до сих пор дает Головину советы: «Вот здесь ты сыграл хорошо, но в этом тебе надо добавить». Они очень тепло контачат, это кайф. Саша многому научился у него, Фабрегас постоянно говорил ему больше открываться между линий. Понятно, что Сеск в «Монако» был уже в возрасте, но все равно было видно, какого уровня это футболист», — приводит «Чемпионат» слова агента.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5088139-agent-golovina-fabregas-do-sih-por-dayot-sashe-sovety-sesk-ochen-vysokogo-mneniya-o-nyom.html
Александр Головин
Сеск Фабрегас
Футбол
ФК Монако
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