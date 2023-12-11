Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 06:32

Агент Мендеш уверен, что 17-летний полузащитник «ПСЖ» Эмери может выиграть «Золотой мяч»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный португальский футбольный агент Жорже Мендеш прокомментировал прогресс 17-летнего полузащитника «ПСЖ» и сборной Франции Уоррена Заира Эмери.

«Он уже один из лучших полузащитников мира. Конечно, Заир-Эмери вырастет в целом в одного из лучших игроков. Возможно, однажды Уоррен выиграет «Золотой мяч». Это отличный пример для детей — 17 лет, а он уже знает, что и как делать», — приводит слова Мендеша DFFN.

17-летний Заир-Эмери впервые был вызван в основную сборную Франции. Он вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2024 против Гибралтара (14:0), забил дебютный гол, а на 20-й минуте его заменили из-за травмы.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «ПСЖ» 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жорже Мендеш
0
Читайте также
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?
Визит Путина на Ближний Восток подтвердил пустой звук в словах об изоляции РФ
В Эстонии пытались отобрать шапки у туристов из-за «российского» флага
Британия и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море
The Economist узнал о требованиях США к Израилю по операции в Газе
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Дубль Обамеянга принес «Марселю» победу над «Лорьяном»