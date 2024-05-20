Агент назвал положительной динамику восстановления Головина

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

27-летний хавбек пропустил остаток текущего сезона из-за травмы лодыжки.

«Динамика выздоровления положительная», — сказал Клюев «СЭ».

В воскресенье, 19 мая, прошли матчи заключительного, 34-го тура чемпионата Франции. «Монако», за который выступает российский футболист Александр Головин финишировал на втором месте в турнирной таблице с 67 очками.

16 мая стал известен расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Белоруссией, который состоится 7 июня. По словам главного тренера национальной команды Валерия Карпина, Головин не был включен в заявку из-за восстановления игрока после повреждения.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

(Константин Передерий)