Агент Николсона объяснил исключение игрока из заявки «Клермона»: «К лету все будет хорошо»

Агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего «Клермона» Шамара Николсона, права на которого принадлежат «Спартаку», в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об исключении игрока из заявки французского клуба.

Ранее сообщалось, что 27-летний форвард не вошел в заявку «Клермона» на матч 33-го тура лиги 1 против «Лиона» (0:1) из-за проблем с дисциплиной.

«Как всегда, ужасные слухи, которые так популярны в наше время. У игрока небольшие проблемы со спиной. Не волнуйтесь, к лету все будет хорошо», — сказал Протега «СЭ».

Николсон перешел «Клермон» на правах арендного соглашения осенью 2023 года. За французский клуб он провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Действующий контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2025/26.