0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:30

Агент оценил игру Головина в матче против «ПСЖ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры россиянина в центральном матче 23-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:1).

«Александр провел хорошую игру, плюс забил хороший гол. Мог забить еще, но Доннарумма выручил. Саша провел хорошую игру, как и вся команда. Саша хорошо поработал на сборах. Кроме того, он всегда работает на максимум на каждой тренировке и игре», — сказал Клюев «СЭ».

Для 26-летнего хавбека этого гол стал пятым в нынешнем сезоне лиги 1.

Александр Головин
ФК Монако
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Александр Головин: «Приятно забить в ворота «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ»: «Это трудный период и сложный отрезок в календаре»