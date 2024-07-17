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Сегодня, 13:10

Агент Жиго: «Самуэль — важный игрок «Марселя»

Сергей Жуков
корреспондент
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Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самуэля Жиго прокомментировал «СЭ» новость о том, что игрок был отстранен от тренировок с основой команды. Об этом ранее сообщило Sport Digitale.

«Самуэль — важный игрок «Марселя», как и другие игроки, которые сегодня находятся в запасе. Но это не проблема. Мы с большим уважением относимся к клубу и его руководству», — сказал Беншенафи «СЭ».

В сезоне-2023/24 Жиго провел 33 матча во всех турнирах и забил 3 мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего француза в 9 миллионов евро.

Самюэль Жиго
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