Агилар перешел из «Монако» в «Ланс»

Защитник Рубен Агилар перешел из «Монако» в «Ланс». 30-летний француз заключил трехлетний контракт со своим новым клубом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Агилар сыграл в 23 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В этом он на поле не выходил.