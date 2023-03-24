Агуэро: «Если Лапорта сделает шаг, возвращение Месси в «Барселону» станет ближе»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Если президент Лапорта сделает этот шаг, я думаю, что возвращение Месси в «Барселону» станет ближе», — приводит слова Агуэро журналист Фабрицио Романо.

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. В текущем сезоне форвард провел за парижан 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. Его контракт с клубом истекает в конце сезона.