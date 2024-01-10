Аль-Хелаифи объяснил, почему не дал Месси отпраздновать золото ЧМ-2022 на домашнем стадионе «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи объяснил, почему клуб не праздновал победу Лионеля Месси в составе сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2022.

Парижане не дали форварду выйти с кубком чемпионов на домашний стадион «Парк де Пренс».

«Мы находимся во Франции, и Месси в финале чемпионата мира обыграл Килиана. «ПСЖ» — французский клуб, и мне не хотелось, чтобы весь стадион был против выхода Месси с трофеем», — цитирует руководителя RMC Sport.

Ранее Аль-Хелаифи заявил, что «ПСЖ» — лучший клуб для Килиана Мбаппе: «Он центр всего».