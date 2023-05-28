Аль-Хелаифи о чемпионстве «ПСЖ»: «Было тяжело, но мы справились»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился впечатлениями от победы в чемпионате Франции.

«Конечно, это исторический момент для «ПСЖ». Этот 11-й чемпионский титул во Франции — награда за всю тяжелую работу, которую мы проделали за последние 12 лет. Войти в историю и обогнать «Сент-Этьен» — настоящий предмет гордости. Я хотел бы упомянуть всех тех — директоров, игроков, сотрудников и болельщиков, — которые, особенно после первого титула в 1986 году, помогли сделать этот клуб эталоном.

Я также хотел бы поблагодарить всех, кто в этом сезоне внес свой вклад в завоевание этого 11-го титула — игроков, персонал и всех сотрудников, которые усердно работали, чтобы это произошло. Было тяжело, но мы справились. Теперь мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать этот титул в следующую субботу на «Парк де Пренс», когда мы встретимся с «Клермоном», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».

«ПСЖ» оформил досрочное чемпионство в лиге 1, набрав 85 очков. Вторым идет «Ланс» с 81 очком за тур до конца чемпионата.