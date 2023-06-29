Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 07:18

«Аль-Хиляль» ведет переговоры с экс-тренером «ПСЖ» Гальтье

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Французский специалист Кристоф Гальтье может возглавить «Аль-Хиляль», сообщает журналист Ману Сайнс.

По информации источника, саудовский клуб уже начал переговоры с 56-летним тренером по условиям сотрудничества.

6 июня СМИ сообщали, что Гальтье уволен с поста главного тренера «ПСЖ».

Он работал в клубе с лета 2022 года, контракт был рассчитан до 2024 года. Под его руководством парижане выиграли лигу 1 и Суперкубок Франции, но вылетели в 1/8 Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (0:1; 0:2).

Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Группа Тутберидзе на перепутье. Что ждет фигуристок в этом сезоне?
Российские фигуристы не попали в список участников этапов Гран-при в сезоне-2023/24
Пропавший в тайге в Амурской области мальчик рассказал о спасшей его собаке
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил жизнь самоубийством
Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме в Курбан-байрам
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Хиляль» предложил Верратти контракт с зарплатой в 25 миллионов евро в год

Паредес может продолжить карьеру в «Лацио»