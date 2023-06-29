«Аль-Хиляль» ведет переговоры с экс-тренером «ПСЖ» Гальтье

Французский специалист Кристоф Гальтье может возглавить «Аль-Хиляль», сообщает журналист Ману Сайнс.

По информации источника, саудовский клуб уже начал переговоры с 56-летним тренером по условиям сотрудничества.

6 июня СМИ сообщали, что Гальтье уволен с поста главного тренера «ПСЖ».

Он работал в клубе с лета 2022 года, контракт был рассчитан до 2024 года. Под его руководством парижане выиграли лигу 1 и Суперкубок Франции, но вылетели в 1/8 Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (0:1; 0:2).