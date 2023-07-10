«Аль-Иттихад» предложил Погба трехлетний контракт на сумму 100 миллионов евро

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к переходу в «Аль-Иттихад», утверждает журналист Тибо Везирян.

Ранее сообщалось, что 30-летний француз провел выходные в Саудовской Аравии. По информации источника, футболист знакомился с инфраструктурой «Аль-Иттихада». Саудовский клуб предложил ему трехлетний контракт, по которому он может заработать около 100 миллионов евро.

Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. Из-за травм он провел 10 матчей за команду в сезоне-2022/23, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

Ранее «Аль-Иттихад» подписал Карима Бензема и Н'Голо Канте в летнее трансферное окно.