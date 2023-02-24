«Аль-Наср» готов предложить контракт Серхио Рамосу

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Аль-Насре». Клуб из Саудовской Аравии готов предложить контракт испанскому футболисту, сообщает журналист Адриен Гренье.

Контракт 36-летнего Рамоса с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. Отмечается, что пока парижане не ведут с игроком переговоры о новом соглашении.

В этом сезоне испанец провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

23 февраля Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

Напомним, что сейчас за «Аль-Наср» выступает близкий друг Рамоса, экс-игрок «Реала» Криштиану Роналду.