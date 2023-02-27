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Сегодня, 16:33

Алдонин не считает ошибкой продление контракта Головина с «Монако»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость о продлении контракта российского полузащитника Александра Головина с «Монако».

«Это не ошибка. Можно было бы посмотреть на него в другом чемпионате, но от добра добра не ищут. Если ему комфортно, он — один из лидеров команды, то почему бы и не продлить контракт? Он играет на ведущих позициях, забивает решающие мячи, даже в матче с ПСЖ. У него там все хорошо. Был слух о «Боруссии». Интересно было бы посмотреть на него в Германии, но не сложилось сейчас — сложится в другой раз. Здесь вопрос в стабильности и качестве. Клуб ему доверяет, предлагает долгосрочный контракт», — приводит «Спорт День за Днем» слова Алдонина.

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aldonin-prodlenie-kontrakta-golovina-s-monako-eto-ne-oshibka
Александр Головин
Евгений Алдонин
ФК Монако
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