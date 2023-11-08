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Сегодня, 17:44

Алдонин считает, что Головину будет сложно конкурировать с Мбаппе за звание лучшего игрока лиги 1

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о том, что хавбека «Монако» Александра Головина номинировали на звание лучшего игрока октября в чемпионате Франции.

«Головину будет непросто обойти в голосовании Мбаппе и Заира-Эмери. В целом Александр определяет игру «Монако», решает исходы матчей. Если он продолжит в том же духе, то станет лучшим игроком лиги 1. Сложно конкурировать с Мбаппе, он национальный герой Франции, но в октябре Головин был очень продуктивен. Он сейчас показывает хороший уровень. Конечно, Головин может играть лучше, у него очень большой потенциал. Главное, чтобы его здоровье не подводило», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

В октябре Головин провел 3 матча за монегасков, в которых забил два гола. 27-летний россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-golovinu-budet-slozhno-konkurirovat-s-mbappe-za-zvanie-luchshego-igroka-ligi-1/
Александр Головин
Евгений Алдонин
Футбол
ФК Монако
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Головин вошел в число трех номинантов на звание лучшего игрока лиги 1 в октябре