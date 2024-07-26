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Фильцов: «Сафонову проще выиграть конкуренцию у Меньяна, чем у Доннаруммы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь клубов РПЛ Александр Фильцов заявил, что возможный переход итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» даст больше шансов россиянину Матвею Сафонову стать первым номером в парижском клубе.

Ранее сообщалось, что парижане рассматривают возможность покупки вратаря «Милана» и сборной Франции Майка Меньяна на замену Доннарумме.

«У Матвея шансов становится больше стать номером один в «ПСЖ». Ему будет проще выиграть конкуренцию у Меньяна, чем у Доннаруммы, мне кажется. Все равно надо отталкиваться от себя. Я уверен, что Матвей будет рассчитывать на свои силы, не обращая внимания, кто рядом. Будет работать так, чтобы стать первым номером. По мне, Доннарумма сильнее Меньяна. Его имя в футболе весомее», — приводит слова Фильцова Legalbet.

25-летний Сафонов летом 2024 года перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». В прошлом сезоне Сафонов провел 30 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустил 27 мячей, отыграв 11 встреч на ноль.

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
Джанлуиджи Доннарумма
Майк Меньян
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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