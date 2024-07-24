Глеб: «Головин смог бы заиграть в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин смог бы заиграть в каталонском клубе.

«Думаю, Головин смог бы заиграть в «Барселоне». Ему бы хватило навыков, он хороший, техничный футболист. Он хорошо бы вписался в рисунок игры «Барсы». Может ли Головин еще прибавить? У него сейчас золотой возраст. Сплав опыта, он еще относительно молод, есть силы прогрессировать. У него все еще впереди. На пик формы он уже вышел, мне кажется. После 30 резкость, скорость будут уходить. Ждем хорошего футбола в его исполнении в новом сезоне», — приводит слова Глеба Legalbet.

В сезоне-2023/24 Головин провел 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.