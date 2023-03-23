Александр Глеб: «Боруссия» хорошо подошла бы Головину»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на информацию о том, что дортмундская «Боруссия» предлагала «Монако» 40 миллионов евро за хавбека Александра Головина.

«Головин должен понять, как к нему относятся в клубе и как он себя чувствует в «Монако». Переход в «Боруссию» был бы шагом вперед в его карьере. Если он так решил, значит, он чувствует, что в клубе ему нравится, и шанс перейти в топовый клуб Европы еще представится. Наверняка, у него были причины, раз он остался в «Монако». Головин — креативный футболист и может попробовать свои силы в любом топ-чемпионате. Ему больше подходит техничный и красивый футбол, не силовой. Вот «Боруссия» хорошо подошла бы ему. Когда есть доверие тренера в хорошей команде, это окрыляет и дает уверенность в себе. Головин может развиваться и играть в топовых клубах, тем более с его качествами», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции.