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Сегодня, 20:07

Александр Глеб: «Боруссия» хорошо подошла бы Головину»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на информацию о том, что дортмундская «Боруссия» предлагала «Монако» 40 миллионов евро за хавбека Александра Головина.

«Головин должен понять, как к нему относятся в клубе и как он себя чувствует в «Монако». Переход в «Боруссию» был бы шагом вперед в его карьере. Если он так решил, значит, он чувствует, что в клубе ему нравится, и шанс перейти в топовый клуб Европы еще представится. Наверняка, у него были причины, раз он остался в «Монако». Головин — креативный футболист и может попробовать свои силы в любом топ-чемпионате. Ему больше подходит техничный и красивый футбол, не силовой. Вот «Боруссия» хорошо подошла бы ему. Когда есть доверие тренера в хорошей команде, это окрыляет и дает уверенность в себе. Головин может развиваться и играть в топовых клубах, тем более с его качествами», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин забил шесть голов и отдал шесть результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции.

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-gleb-perekhod-v-borussiyu-byl-by-shagom-vperyod-dlya-golovina-on-smog-by-tam-zaigrat-237759/
Александр Глеб
Александр Головин
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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