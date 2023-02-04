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Сегодня, 21:53

Александр Глеб — об интересе «Боруссии» к Головину: «Это будет шаг вперед в его карьере, там особенная атмосфера»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Штутгарта» Александр Глеб высказался о том, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Боруссия» будет посильнее «Монако», и атмосфера там особенная. Все стремятся играть там, чувствовать высокую трибуну позади тебя, которая как стена — это все куча эмоций. Головин прочувствует это и будет рад оказаться в бундеслиге. Это хороший вариант для прогресса. Конечно, это шаг вперед в его карьере, «Боруссия» играет тоже в хороший комбинационный футбол, это пойдет ему на пользу», — приводит Metaratings.ru слова футболиста.

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

«Боруссия» занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 37 очков в 19 матчах. 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/gleb-ob-interese-borussii-k-golovinu-eto-budet-shag-vpered-v-ego-karere-tam-osobennaya-atmosfera-225312/

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Александр Глеб
Александр Головин
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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