Головин — о дубле в ворота «Нанта»: «Суперпозитивные эмоции, рад и победе, и голам»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу в матче 10-го тура чемпионата Франции над «Нантом» (5:3).

«Очень рад и победе, и двум своим голам. Эмоции после такого матча суперпозитивные. Получилась такая игра, что до самых последних минут не было понятно, чем она закончится. Когда выходил на замену, понимал, что нужно и помочь в обороне, и искать шансы впереди. Вроде бы получилось и то и другое. Счастлив, что смогли доставить радость болельщикам. Комментарии по двум забитым мячам? В первом случае была отличная передача слева, оставалось только пробить в свободный угол. А перед вторым голом пришлось сделать приличный рывок, но, поскольку вышел на замену, сил еще было достаточно. И опять же, как и в первом мяче, нужно поблагодарить партнера за великолепную передачу. После этого гола стало понятно, что матч закончится нашей победой.

Кого могу поздравить с Днем тренера, который отмечается в России сегодня? Прежде всего своего отца и моих тренеров в детстве, благодаря которым я вообще оказался в футболе и делал первые шаги в нем. И конечно, поздравления и слова благодарности абсолютно всем тренерам, которые были на моем жизненном пути. В любом случае от каждого наставника берешь что-то полезное, получаешь новый опыт. Поэтому всех с праздником, кто имеет отношение к этой нужной и важной профессии!» — сказал Головин «СЭ».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 69-й минуте и оформил дубль. Также у гостей забили Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун и Магнес Аклиуш.

«Монако» набрал 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Нант» идет на 15-й строчке — 9 очков.