30 октября, 11:44

Головин — о дубле в ворота «Нанта»: «Суперпозитивные эмоции, рад и победе, и голам»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу в матче 10-го тура чемпионата Франции над «Нантом» (5:3).

«Очень рад и победе, и двум своим голам. Эмоции после такого матча суперпозитивные. Получилась такая игра, что до самых последних минут не было понятно, чем она закончится. Когда выходил на замену, понимал, что нужно и помочь в обороне, и искать шансы впереди. Вроде бы получилось и то и другое. Счастлив, что смогли доставить радость болельщикам. Комментарии по двум забитым мячам? В первом случае была отличная передача слева, оставалось только пробить в свободный угол. А перед вторым голом пришлось сделать приличный рывок, но, поскольку вышел на замену, сил еще было достаточно. И опять же, как и в первом мяче, нужно поблагодарить партнера за великолепную передачу. После этого гола стало понятно, что матч закончится нашей победой.

Кого могу поздравить с Днем тренера, который отмечается в России сегодня? Прежде всего своего отца и моих тренеров в детстве, благодаря которым я вообще оказался в футболе и делал первые шаги в нем. И конечно, поздравления и слова благодарности абсолютно всем тренерам, которые были на моем жизненном пути. В любом случае от каждого наставника берешь что-то полезное, получаешь новый опыт. Поэтому всех с праздником, кто имеет отношение к этой нужной и важной профессии!» — сказал Головин «СЭ».

Ансу Фати и&nbsp;Александр Головин.Фантастический Головин! Сделал дубль после выхода на замену — и принес «Монако» победу

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 69-й минуте и оформил дубль. Также у гостей забили Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун и Магнес Аклиуш.

«Монако» набрал 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Нант» идет на 15-й строчке — 9 очков.

  • Pilot Karpenko

    Когда молодец - тогда молодец!

    30.10.2025

  • zg

    Подавляющему большинству нехватает мозгов,особенно после первого серьезного контракта.

    30.10.2025

  • Adminni

    Вот Головин конечно редкий красавчик, которому бабло не вскружило голову. Скромный, работяга. Уверен Зенит ему предлагал умопомрачительный оклад и не раз, но Александр разумно и правильно распоряжается своей карьерой. Многим нашим футболистам не хватает такого хладнокровия

    30.10.2025

  • Faierman 32

    Может еще и заиграет,не старый ведь

    30.10.2025

  • инок

    Удачи ГОЛовину в Монако. С дублем его поздравляю!

    30.10.2025

    Александр Головин
    Футбол
    ФК Монако
