Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу в матче 10-го тура чемпионата Франции над «Нантом» (5:3).
«Очень рад и победе, и двум своим голам. Эмоции после такого матча суперпозитивные. Получилась такая игра, что до самых последних минут не было понятно, чем она закончится. Когда выходил на замену, понимал, что нужно и помочь в обороне, и искать шансы впереди. Вроде бы получилось и то и другое. Счастлив, что смогли доставить радость болельщикам. Комментарии по двум забитым мячам? В первом случае была отличная передача слева, оставалось только пробить в свободный угол. А перед вторым голом пришлось сделать приличный рывок, но, поскольку вышел на замену, сил еще было достаточно. И опять же, как и в первом мяче, нужно поблагодарить партнера за великолепную передачу. После этого гола стало понятно, что матч закончится нашей победой.
Кого могу поздравить с Днем тренера, который отмечается в России сегодня? Прежде всего своего отца и моих тренеров в детстве, благодаря которым я вообще оказался в футболе и делал первые шаги в нем. И конечно, поздравления и слова благодарности абсолютно всем тренерам, которые были на моем жизненном пути. В любом случае от каждого наставника берешь что-то полезное, получаешь новый опыт. Поэтому всех с праздником, кто имеет отношение к этой нужной и важной профессии!» — сказал Головин «СЭ».
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 69-й минуте и оформил дубль. Также у гостей забили Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун и Магнес Аклиуш.
«Монако» набрал 20 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Нант» идет на 15-й строчке — 9 очков.
Pilot Karpenko
Когда молодец - тогда молодец!
30.10.2025
zg
Подавляющему большинству нехватает мозгов,особенно после первого серьезного контракта.
30.10.2025
Adminni
Вот Головин конечно редкий красавчик, которому бабло не вскружило голову. Скромный, работяга. Уверен Зенит ему предлагал умопомрачительный оклад и не раз, но Александр разумно и правильно распоряжается своей карьерой. Многим нашим футболистам не хватает такого хладнокровия
30.10.2025
Faierman 32
Может еще и заиграет,не старый ведь
30.10.2025
инок
Удачи ГОЛовину в Монако. С дублем его поздравляю!
