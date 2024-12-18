Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:00

Головин о победе в голосовании «СЭ»: «Здорово, что в нем принимают участие разные представители футбола»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» отреагировал на победу в голосовании «Лучший футболист России-2024 по версии «Спорт-Экспресса».

«Большое спасибо за такую оценку, благодарен всем, кто проголосовал за меня в вашем опросе. Как уже говорил год назад, здорово, что в этом голосовании принимают участие и менеджеры, и тренеры, и журналисты, и болельщики. То есть разные представители футбольного сообщества», — сказал Головин «СЭ».

Александр Головин в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Сербия (4:0). 21&nbsp;марта. Москва. «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

Ранее «СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В 2023 году лучшим также был признан Головин.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Читайте также
Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Стало известно о завершении расследования дела об убийстве сотрудника МАДИ
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Почему Винисиуса назвали лучшим игроком мира и причем тут российские клубы
Сегодня
Вчера
Неделя