Головин о победе в голосовании «СЭ»: «Здорово, что в нем принимают участие разные представители футбола»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» отреагировал на победу в голосовании «Лучший футболист России-2024 по версии «Спорт-Экспресса».

«Большое спасибо за такую оценку, благодарен всем, кто проголосовал за меня в вашем опросе. Как уже говорил год назад, здорово, что в этом голосовании принимают участие и менеджеры, и тренеры, и журналисты, и болельщики. То есть разные представители футбольного сообщества», — сказал Головин «СЭ».

Ранее «СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В 2023 году лучшим также был признан Головин.