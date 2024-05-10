Головин о попадании в команду сезона лиги 1: «Приятно оказаться в такой команде. Все очень сильные игроки»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание в команду сезона французской лиги 1 в компьютерной игре EA Sports FC 24.

Российский футболист получил карточку с рейтингом 94. Вместе с Головиным в команду сезона также попали Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Джанлуиджи Доннарумма.

«Безусловно, приятно оказаться в такой команде. Это все очень сильные игроки, которые действительно многое определяют и решают в чемпионате Франции. По сути они являются главными действующими лицами Лиги», — сказал Головин «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

20 апреля стало известно, что 27-летний россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона.