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Головин о пятилетнем контракте с «Монако»: «Это стабильность, уверенность в завтрашнем дне и оценка моей игры»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» высказался о продлении контракта с клубом.

«Пятилетний контракт — это предложение со стороны руководства «Монако», за что я очень благодарен. Это и стабильность, уверенность в завтрашнем дне, и оценка моей игры. Повторю, что здесь можно только сказать слова благодарности в адрес руководства клуба», — сказал Головин «СЭ».

Александр Головин в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Сербия (4:0). 21&nbsp;марта. Москва. «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. 4 октября 28-летний россиянин продлил контракт с монегасками до конца июня 2029 года.

Александр Головин
ФК Монако
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