Головин назвал причины поражения «Монако» от «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:4) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции.

«Думаю, хорошая игра со стороны обеих команд была, но в любом случае мы допускали ошибки, которые не можем допускать против таких команд, как «ПСЖ». Они наказывают за это моментально, у них очень сильные игроки. Но в любом случае при счете 2:1 мы должны были играть более аккуратно, наверное, не пытаться бежать вперед и как-то играть по счету.

На самом деле, есть момент, что мы играем на два фронта, но в любом случае это не отговорка, мы должны играть лучше. Да, были не неудачные матчи, а я бы сказал, неудачные результаты, потому что мы довольны тем играем. Будем работать над тем, чтобы дальше побеждать.

Суперкубок Франции против «ПСЖ»? Да ничего особенного, будем дальше работать, тренироваться и улучшать свою игру», — приводит Okko слова Головина.