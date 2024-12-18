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Головин о борьбе «Монако» за чемпионство: «Шансы есть всегда. Сделаем все возможное»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мохаммед Салису, Александр Головин и Элисс Бен Сегир.
Фото Reuters
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» оценил шансы команды на чемпионство в сезоне-2024/25.

«Шансы есть всегда. Они были и в прошлом сезоне, есть и сейчас. Тяжело прогнозировать и предсказывать. Многое будет зависеть и от нас, и от того, как будут выглядеть соперники. Единственное, могу заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы добиться максимального результата», — сказал Головин «СЭ».

Александр Головин в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Сербия (4:0). 21&nbsp;марта. Москва. «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

После 15 туров «Монако» занимает 3-ю строчку с очками и отстает от лидера турнирной таблицы «ПСЖ» на 7 очков.

Александр Головин
ФК Монако
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