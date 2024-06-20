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Сегодня, 09:48

Головин — о Сафонове: «Можно только приветствовать его стремление получить новый вызов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото ФК «ПСЖ»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Рад за Матвея. Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень. Понятно, что будет непросто, его ждет серьезная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере. В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в РПЛ. Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», — сказал Головин «СЭ».

Матвей Сафонов. Официально: Сафонов — в «ПСЖ»! Историческое событие для футбольной России

14 июня парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сыграв на ноль.

Александр Головин
Матвей Сафонов
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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