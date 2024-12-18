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Головин: «Сложно говорить о собственном прогрессе. Наверное, со стороны виднее»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем прогрессе в 2024 году.

— Чувствуешь ли ты собственный прогресс по сравнению с прошлым годом?

— Мне сложно об этом говорить. Наверное, со стороны виднее, но чувствую себя довольно уверенно. По итогам прошлого сезона мы завоевали право играть в Лиге чемпионов. Пожалуй, это главное отличие от 2023 года.

Александр Головин в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Сербия (4:0). 21&nbsp;марта. Москва. «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

Ранее «СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В 2023 году лучшим также был признан Головин.

Александр Головин
ФК Монако
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