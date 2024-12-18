Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

«Во-первых, меня все устраивает в «Монако», мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьезную заинтересованность во мне, интересы «Монако», который мне многое дал, обязательно должны быть учтены. Это даже не обсуждается. Поэтому с подписанием нового контракта в этом вопросе ничего не поменялось», — сказал Головин «СЭ».

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. 4 октября 28-летний россиянин продлил контракт с монегасками до конца июня 2029 года.