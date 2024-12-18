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Франция

18 декабря, 09:15

Головин — о возможном уходе из «Монако»: «Меня все устраивает, мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места»

Головин ответил на вопрос о возможном уходе из «Монако»
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин и Сэмюэл Илинг-Джуниор.
Фото Reuters
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

«Во-первых, меня все устраивает в «Монако», мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьезную заинтересованность во мне, интересы «Монако», который мне многое дал, обязательно должны быть учтены. Это даже не обсуждается. Поэтому с подписанием нового контракта в этом вопросе ничего не поменялось», — сказал Головин «СЭ».

Александр Головин в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Сербия (4:0). 21&nbsp;марта. Москва. «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. 4 октября 28-летний россиянин продлил контракт с монегасками до конца июня 2029 года.

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Александр Головин
ФК Монако
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