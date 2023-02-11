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Александр Головин: «Приятно забить в ворота «ПСЖ»

Отдел футбола «СЭ»
Александр Головин принимает поздравления после гола.
Фото Reuters
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу над «ПСЖ» (3:1) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции. 26-летний россиянин открыл счет на 4-й минуте встречи.

«Конечно, приятно забить в ворота такого именитого клуба, — сказал Головин «СЭ». — Тем более на первых минутах. Это всегда придает дополнительную уверенность и позитивных эмоций. Но самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Думаю, эта победа абсолютно по делу. Мы быстро повели, очень вовремя забили третий гол. Важно, что ушли на перерыв, имея преимущество в два мяча. Естественно, во втором тайме больше думали уже об обороне, прежде всего нужно было внимательно сыграть у своих ворот и сохранить разницу в счете. Это удалось.

Задачи на вторую половину чемпионата? Подняться как можно выше по турнирной таблице. Впереди еще достаточно много матчей. К каждой игре нужно подходить максимально ответственно и постараться набрать как можно больше очков».

По оценке портала WhoScored Головин (8,2) в этот матче уступил только нападающему Виссаму Бен-Йеддеру (9,5), на счету которого дубль и голевая передача россиянину.

«Монако» набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» сохраняет первую строчку с 54 очками.

Александр Головин
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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