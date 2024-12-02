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Головин об игре с «Марселем»: «Мы ни в чем не уступили. Это поражение сделает нас только сильнее»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Марселя» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Франции.

«Считаю, что мы ни в чем не уступили противнику и наиграли как минимум на ничью. Первый тайм остался за нами, после перерыва соперник, игравший дома, конечно, добавил, но не сказал был, что у них было преимущество. Нас чуть выбил первый гол в наши ворота, когда счет стал 1:1. Тот мяч получился немного нелепым и нелогичным. Что касается моего гола, то у нас получилось наказать соперника за грубую ошибку в центре поля. Думаю, это поражение сделает нас только сильнее и все будет хорошо», — сказал Головин «СЭ».

На гол Головина хозяева ответили точными ударами Луиса Энрике и Мэйсона Гринвуда, который реализовал пенальти.

По данным Sofascore, российский полузащитник признан лучшим игроком матча с оценкой 8,0.

После этого матча «Монако» и «Марсель» с 26 очками занимают третье и второе места в турнирной таблице соответственно.

Луис Энрике Лима и&nbsp;Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo; (2:1) 1&nbsp;декабря. Головин забил во втором туре подряд. Но в Марселе «Монако» сломала дикая ошибка
Александр Головин
ФК Марсель
ФК Монако
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