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Сегодня, 08:15

Головин: «Слуцкий написал: «Голова, ты как вино. С возрастом только лучше»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» рассказал о том, что он постоянно на связи с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким.

— С Леонидом Слуцким, который «шумит» в Китае, на связи?

— Да. Раз в две недели созваниваемся. Когда я травмировался, он тут же мне набрал: как дела, как восстановление? Я его тоже поздравлял с успехами в Китае. Стартанул он там фантастически.
— А он отсматривает ваши игры?

— Наверное, не все. Но большие матчи смотрит, следит за статистикой, за ТТД.

— Последний ценный совет от него?

— Кажется, играли с «Монпелье». Он мне скидывал статистику. И добавил: «Голова, молодец. Ты как вино. Чем старше — тем лучше».

— Он же многое в вас вложил?

— Да. В ЦСКА у нас была сначала общая теория, а потом Леонид Викторович еще час мне объяснял моменты. Со Слуцким рядом сидели Вася и Леха Березуцкие. У нас тогда был просто потрясающий коллектив!

Александр Головин с&nbsp;призом лучшему футболисту России в&nbsp;2023 году по&nbsp;опросу &laquo;СЭ&raquo;. «Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Леонид Слуцкий
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