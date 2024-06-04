Головин: «Слуцкий написал: «Голова, ты как вино. С возрастом только лучше»

Сегодня, 08:15
Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» рассказал о том, что он постоянно на связи с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким.
— С Леонидом Слуцким, который «шумит» в Китае, на связи?
— Да. Раз в две недели созваниваемся. Когда я травмировался, он тут же мне набрал: как дела, как восстановление? Я его тоже поздравлял с успехами в Китае. Стартанул он там фантастически.
— А он отсматривает ваши игры?
— Наверное, не все. Но большие матчи смотрит, следит за статистикой, за ТТД.
— Последний ценный совет от него?
— Кажется, играли с «Монпелье». Он мне скидывал статистику. И добавил: «Голова, молодец. Ты как вино. Чем старше — тем лучше».
— Он же многое в вас вложил?
— Да. В ЦСКА у нас была сначала общая теория, а потом Леонид Викторович еще час мне объяснял моменты. Со Слуцким рядом сидели Вася и Леха Березуцкие. У нас тогда был просто потрясающий коллектив!