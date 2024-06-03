Головин: «Самый памятный подарок на день рождения? Мяч ЧМ-2006!»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «СЭ» рассказал о самом памятном подарке на день рождения.

— Самый памятный подарок, который получали на день рождения? (Разговор состоялся накануне 28-летия футболиста. — Прим. «СЭ»)

— Больше всего эмоций я получил, когда родители мне подарили настоящий футбольный мяч. Чемпионата мира 2006 года! Дорого стоил, его было непросто достать. Родители специально его заказывали. Помню, проснулся — а передо мной этот мяч! Еще вчера ты видел по телевизору, как им играют на ЧМ, и вот он у тебя! Фантастика. То есть родители купили не какой-то первый попавшийся мяч на рынке. А специально подготовились. (Улыбается.)

— Вы, наверное, сразу стали самым крутым пацаном на районе.

— Тот мяч прожил очень долго. Три или четыре года. Крепкий такой. Первое время мне было даже жалко играть на асфальте, только на поле. Сразу после матча — его в руки и домой. (Улыбается.)

Полная версия интервью Головина — скоро в «СЭ».