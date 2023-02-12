Агент Александра Головина — о продлении контракта с «Монако»: «Скоро все узнаете»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о будущем футболиста.

— Издание L'Equipe сообщило о том, что вы близки с руководством «Монако» по продлению контракта. Ваш нынешний приезд во Францию связан с этим? В какой срок все может решиться?

— Пока не могу комментировать такие вещи. Скоро все узнаете, — приводит Metaratings.ru слова Клюева.

— Головин в Монако уже пятый сезон. У вас нет опасения, что «Монако» станет для Александра некой зоной комфорта, которая остановит его рост как футболиста?

— Понимаю, о чем вы говорите, но это 100% не про Сашу Головина. «Монако» — большой клуб, вы только посмотрите, какого масштаба футболисты там играют, ведущие игроки своих сборных, в клубе постоянная и серьезная конкуренция, в том числе и у Саши. Головин никогда не давал себе послаблений, он все адекватно воспринимает, старается работать на максимум и прогрессировать каждый день. Каждый день идти вперед.

26-летний Головин забил пять голов и сделал шесть результативных передач в 22 матчах текущего сезона лиги 1.