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Ляказетт: «Пока слишком рано говорить о завершении карьеры. Я не думаю, что он близок»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт высказался о завершении своей карьеры в ближайшее время.

«Пока слишком рано говорить о завершении карьеры. Это могло бы произойти в «Лионе». Даже если у меня осталось два года по контракту, никогда не знаешь, что будет дальше. Я не думаю, что на данный момент близок к концу своей карьеры. Надеюсь, что моя история еще не закончена», — приводит слова Ляказетта Telefoot.

Француз выступает за «Лион» с лета 2022 года.

«Лион» занимает седьмое место, набрав 50 очков в 32 турах.

Александр Ляказетт
Футбол
ФК Лион
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