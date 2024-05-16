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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин больше никогда не станет чемпионом России.
«Головин — один из лучших из наших футболистов, но он больше никогда не станет чемпионом России. Почему? Сейчас еще поиграет несколько лет в «Монако», а потом будет заканчивать в каком-нибудь клубе. Он вернется в Россию без титулов, потому что играл в «Монако». Что он выиграл за эти шесть лет? Ничего! А в «Зените» есть трехкратные чемпионы, но намного слабее него», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.
В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.