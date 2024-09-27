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Мостовой: «Если Головин подпишет новый контракт с «Монако», то правильно сделает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном продлении «Монако» контракта с российским полузащитником Александром Головиным.

«Это отличный вариант и подтверждение моих слов, сказанных шесть лет назад. Когда кто-то только сказал, что Головина хотят купить, я сказал, мол, конечно, должен уезжать. Многие кричали: «Зачем ехать в «Монако»? Это не его уровень». А я удивлялся, как люди могут это говорить? Вы что, с ума посходили? «Монако» — одна из лучших команд Франции и в Европе все время. И вот уже прошло шесть лет, конечно, если он подпишет, то правильно сделает», — цитирует Metaratings.ru Мостового.

Головин выступает за монегасков с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Головин
Александр Мостовой
Футбол
ФК Монако

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