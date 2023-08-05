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Франция

Сегодня, 18:22

Александр Мостовой считает, что Кузяеву будет очень тяжело в «Гавре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Страсбура» Александр Мостовой порассуждал о перспективах полузащитника Далера Кузяева в «Гавре».

«Ему будет очень тяжело. На это есть объективные причины. Во-первых, «Гавр» не будет играть первым номером во всех матчах, как это делает «Зенит» в РПЛ. Это очень сложный чемпионат и проявить себя там будет не так просто. Далеру придется доказывать, что он готов играть в основном составе», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года, после завершения сезона-2022/23 он стал свободным агентом. В июле 2023 года 30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром» до июня 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Далер Кузяев
ФК Гавр
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