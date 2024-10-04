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Селихов: «Сафонов способен вытеснить Доннарумму и стать первым номером в «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением об игре российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Не все игры Сафонова за «ПСЖ» удается посмотреть, но, конечно, за Матвеем стараюсь следить. Вот вроде в трех матчах подряд уже ему удалось сыграть. Только успехов хочется ему пожелать. Пусть продвигает российскую вратарскую школу. Думаю, Сафонов сможет вытеснить Доннарумму из состава. Итальянец же как раз в последнем матче несколько раз ошибся. Поэтому все в руках Матвея. Если ему дадут шанс, то он способен стать первым номером в «ПСЖ», — приводит слова Селихова Legalbet.

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Российский вратарь подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел три матча в составе «ПСЖ», пропустил два мяча и один раз отыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Александр Селихов
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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