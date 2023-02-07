Алексей Попов считает, что Головину лучше подойдет бундеслига

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о том, что хавбек «Монако» Алексей Головин может стать игроком дортмундской «Боруссии».

«Хороший вариант, шикарные болельщики, суперстадион и атмосфера, сильный чемпионат. Возможно, это ему лучше подходит, чем Франция. Ну и возраст такой у него, что пора бы уже поменять что-то, или вверх идти или опускаться. Решил, как мне кажется, пойти вверх. Всегда борьба за лигу чемпионов и амбиции у Дортмунда», — цитирует Попова Bookmobile.ru.