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Сегодня, 18:31

Алжирский защитник «Факела» высоко оценил французский язык Кузяева

Микеле Антонов
Корреспондент
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Алжирский защитник «Факела» Райан Сенхаджи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о полузащитнике «Гавра» Далере Кузяеве.

После матча 28-го тура лиги 1 против «Ланса» (1:1), который прошел 6 апреля, 31-летний россиянин дал интервью полностью на французском языке.

«Очень хороший французский для человека, который более шести месяцев во Франции», — сказал Сенхаджи «СЭ».

Кузяев стал игроком «Гавра» летом 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах клуба во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Далер Кузяев
ФК Гавр
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