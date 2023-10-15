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Сегодня, 12:31

Алжирский защитник «Ниццы» Аталь выложил видео с призывом к «черному дню для евреев»

Руслан Минаев
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Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь выложил в соцсети видео, в котором призывают к «черному дню для евреев» на фоне конфликта Израиля и Палестины, сообщает RMC Sport.

Позже футболист удалил видео. Вскоре мэр Ниццы Кристиан Эстрози отреагировал на пост, потребовав от игрока извинений.

«Я жду, чтобы Аталь, если уж он позволил использовать себя, извинился и осудил террористов ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему больше не будет места в нашем клубе», — написал Эстрози в соцсети X.

Отмечается, что «Ницца» пока не комментировала произошедшее. Перед скандальным постом, Аталь опубликовал свое фото с шарфом Палестины.

Ранее ФИФА призвала Израиль и Палестину прекратить военные действия.

ФК Ницца
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