0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:58

Американский телекомментатор назвал украинского футболиста Малиновского русским

Мария Гусева
Руслан Малиновский.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Комментатор канала beIN Sports во время матча 23-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Клермоном» (2:0) назвал украинского полузащитника марсельского клуба Руслана Малиновского русским, сообщает РИА «Новости Спорт».

На 36-й минуте встречи Малиновский исполнял штрафной и нанес удар выше ворот. После этого один из комментаторов сначала назвал футболиста русским, а затем подшутил над исполнением стандарта, отметив, что после удара «мяч почти долетел до Москвы».

На этот инцидент негативно отреагировала жена футболиста Роксана Малиновская.

«Какого черта? Русский? Эти некомпетентные люди не должны комментировать такие матчи. Позор», — написала девушка в социальной сети.

Малиновский перешел в «Марсель» в зимнее трансферное окно из итальянской «Аталанты». В составе французского клуба 29-летний полузащитник провел 8 матчей и забил 2 гола.

Источник: РИА
Руслан Малиновский
Футбол
ФК Марсель
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Тулуза» переиграла «Ренн»

Чемпионат Франции: «Монако» обыграл «ПСЖ», «Марсель» победил «Клермон» и другие матчи 23-го тура