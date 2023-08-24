Анчелотти: «На 100 процентов исключаю подписание «Реалом» Мбаппе в это трансферное окно»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридцы не будут этим летом подписывать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сообщалось, что француз хочет подписать новый контракт с парижанами.

«Нет, я на 100 процентов исключаю это. Думаю, наш состав сформирован, и игроки думают о сезоне», — цитирует Анчелотти Reuters.

Тренер добавил, что «Реал» вряд ли подпишет еще кого-то в текущем окне, которое закрывается 1 сентября.

Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 43 матча во всех турнирах, забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.