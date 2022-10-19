Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

Сегодня, 06:13
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ушел от ответа на вопрос о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в зимнее трансферное окно.
«Мбаппе? Не знаю, как будет с отдельными игроками, но будущее этой команды уже определено. У нас есть Винисиус, Родриго, Камавинга, Вальверде, Милитао, которые пишут будущее клуба», — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.
В текущем сезоне 23-летний француз провел 14 матчей за «ПСЖ», в которых забил 12 голов и сделал результативную передачу.