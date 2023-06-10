Полузащитник «Атлетика» Андер Эррера заявил, что «ПСЖ» вредит стремление выиграть Лигу чемпионов.

«Дело в том, что одержимость Лигой чемпионов слишком сильна. Когда катарцы покупали клуб, они говорили о ЛЧ. Я считаю это ошибкой, когда ты одержим и требуешь того, что тебе не подходит, что тебе несвойственно. Фанаты слушают директоров и начинают требовать выиграть ЛЧ.

Я никогда не видел, чтобы выдвигались такие требования. Даже в «Манчестер Юнайтед» такого не было. А в «ПСЖ» если ты не выигрываешь ЛЧ, это катастрофа, что бы ты ни делал. Я думаю, что это несправедливо. Мы были очень близки к победе в мой первый год, но проиграли в финале «Баварии». Но требование, обязанность выиграть ЛЧ мне кажется чем-то избыточным», — приводит слова Эрреры TyC Sports.

«ПСЖ» единственный раз играл в финале ЛЧ в 2020 году. Тогда команда проиграла «Баварии» со счетом 0:1.