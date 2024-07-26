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Сегодня, 01:56

Канчельскис: «Назначение Головина капитаном «Монако» не удивило»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российский полузащитник Александр Головин заслужил стать капитаном «Монако».

«Назначение Головина капитаном «Монако» не удивило. Все-таки Александр уже очень давно выступает за монегасков. Головин — один из лучших игроков Лиги 1, он заслужил быть капитаном «Монако». Ждем от него успешной игры в Лиге чемпионов», — цитирует «РБ Спорт» Канчелськиса.

В сезоне-2023/24 Головин провел 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Монако
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