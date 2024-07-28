Лунев: «Буду держать кулаки за Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Буду держать кулаки за Сафонова в «ПСЖ» и готов помочь ему всеми возможными способами, если будет необходимо. Главное, чтобы у Матвея все получилось. Только удачи и успехов хочется ему пожелать», — приводит слова Лунева Legalbet.

В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года.