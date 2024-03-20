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Франция

20 марта, 20:00

Анри назвал Гризманна самым недооцененным футболистом в мире

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри считает, что форварда «Атлетико» Антуана Гризманна сильно недооценивают.

«Гризманн напоминает нам, что тяжелая работа – это талант. Антуан, безусловно, самый недооцененный игрок в мире. Мы часто говорим о Килиане Мбаппе, настолько часто, что я даже ищу повод его покритиковать. Но Гризманн…посмотрите на его голы и передачи.

Скажите мне, кто в истории мог играть на всех четырех позиция в атаке? Таких футболистов было не так много. Гризманн – один из них», – сказал Анри в интервью Le Parisien.

Гризманн летом 2021 года вернулся в «Атлетико». Мадридцы сначала арендовали его из «Барселоны», а прошлым летом выкупили.

В текущем сезоне 32-летний француз провел 38 матчей за команду, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. В январе этого года он стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико».

 

Антуан Гризманн
Тьерри Анри
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Атлетико
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