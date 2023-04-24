Анри назвал команду лиги 1, которая играет в лучший футбол во Франции

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри назвал команду в лиге 1, которая играет в лучший футбол в чемпионате Франции.

«Ланс» играет в лучший футбол в лиге 1 на данный момент. Говорю это со всей ответственностью. Парни заслужили большое уважение уже хотя бы за ту работу, которую сделали с точки зрения укрепления состава. Они искали игроков, которые могли бы правильно войти в их систему. И теперь главная звезда этой команды — вся команда", — цитирует Анри RMC Sports.

«Ланс» после 32 туров занимает третье место в турнирной таблице лиги 1.