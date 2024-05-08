Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:50

Анри назвал Мбаппе лучшим футболистом в истории «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри объяснил, почему считает Килиана Мбаппе лучшим игроком в истории «ПСЖ».

«Мбаппе — лучший игрок, когда-либо игравший за «ПСЖ»? Да. Для меня — да. Очевидно, это мое мнение. Для меня Мбаппе войдет в историю как лучший игрок «ПСЖ». Он действительно хорошо провел всю свою карьеру в команде, поэтому я не буду осуждать его за то, что он не выиграл с «ПСЖ» Лигу чемпионов», — приводит слова Анри Daily Mail.

7 мая «ПСЖ» уступил «Боруссии» (0:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и по итогам двух встреч (0:2) вылетел из турнира. В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем противостояния «Реал» — «Бавария» (первый матч — 2:2).

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. С того момента он провел 306 матчей за команду, забил 255 мячей и сделал 108 голевых передач. Летом у 25-летнего француза истекает контракт с парижанами. Ожидается, что он станет игроком «Реала».

Килиан Мбаппе
Тьерри Анри
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Читайте также
Традиционный Парад Победы покажут на главных телеканалах страны
В Закарпатье силой мобилизовали футболиста команды «Хуст»
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени
Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тьерри Анри рассказал, что думает о возможном переходе Мбаппе в «Реал»