Анри назвал Мбаппе лучшим футболистом в истории «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри объяснил, почему считает Килиана Мбаппе лучшим игроком в истории «ПСЖ».

«Мбаппе — лучший игрок, когда-либо игравший за «ПСЖ»? Да. Для меня — да. Очевидно, это мое мнение. Для меня Мбаппе войдет в историю как лучший игрок «ПСЖ». Он действительно хорошо провел всю свою карьеру в команде, поэтому я не буду осуждать его за то, что он не выиграл с «ПСЖ» Лигу чемпионов», — приводит слова Анри Daily Mail.

7 мая «ПСЖ» уступил «Боруссии» (0:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и по итогам двух встреч (0:2) вылетел из турнира. В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем противостояния «Реал» — «Бавария» (первый матч — 2:2).

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. С того момента он провел 306 матчей за команду, забил 255 мячей и сделал 108 голевых передач. Летом у 25-летнего француза истекает контракт с парижанами. Ожидается, что он станет игроком «Реала».